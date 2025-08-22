El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este viernes ante una comisión parlamentaria un “intento de golpe de Estado judicial”, luego de que la Fiscalía solicitara levantar sus fueros para procesarlo por corrupción.
Presidente de Costa Rica denuncia “golpe de Estado judicial” ante el parlamento
Chaves, de 64 años, economista conservador y populista, se defendió de los cargos por el delito de concusión, que consiste en el abuso de poder para favorecer a alguien y que puede ser sancionado con hasta ocho años de prisión.
El caso ha generado gran atención política y mediática en Costa Rica, donde se debate la independencia del poder judicial y el alcance de los fueros presidenciales.
FUENTE: AFP