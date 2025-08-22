Costa Rica Internacionales -  22 de agosto de 2025 - 11:22

Presidente de Costa Rica denuncia "golpe de Estado judicial"

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, denuncia un intento de golpe de Estado judicial tras pedido de la Fiscalía para levantar sus fueros por corrupción.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este viernes ante una comisión parlamentaria un “intento de golpe de Estado judicial”, luego de que la Fiscalía solicitara levantar sus fueros para procesarlo por corrupción.

Chaves, de 64 años, economista conservador y populista, se defendió de los cargos por el delito de concusión, que consiste en el abuso de poder para favorecer a alguien y que puede ser sancionado con hasta ocho años de prisión.

"Aquí estoy frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial", declaró el mandatario ante los legisladores, reafirmando su postura frente a la solicitud de procesamiento.

El caso ha generado gran atención política y mediática en Costa Rica, donde se debate la independencia del poder judicial y el alcance de los fueros presidenciales.

FUENTE: AFP

