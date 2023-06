Protestas en Colombia cubren la ciudad de Medellín en contra del gobierno de Petro

Según un reporte de la policía, unas 92.000 personas protestaron durante el pasado martes en todo el país también para oponerse a la llamada política de "Paz Total" con la que el gobierno pretende desarmar las organizaciones ilegales a cambio de beneficios penales, entre otras reformas que no cuentan con los votos suficientes en el Legislativo.

https://twitter.com/ramonfonsecamor/status/1671537106353631234 Marcha en Medellín en contra del gobierno de Petro Qué sucede cuando la gente aprende la VERDAD?

¿Qué pasa cuando la gente SE DESPIERTA?

EL GRAN DESPERTAR.Nada puede detener lo que viene.

¡Nada! pic.twitter.com/5M4o43f27E — Ramon Fonseca Mora (@ramonfonsecamor) June 21, 2023

El gobierno arrancó su mandato en agosto de 2022 con el apoyo de la izquierda y algunos partidos tradicionales que le garantizaban un amplio respaldo en el Congreso. Pero varios escándalos por presuntos abusos de poder e investigaciones en curso sobre la posible entrada de dineros ilícitos durante la campaña presidencial han derrumbado la coalición y sus reformas naufragan en la primera legislatura, que termina este martes.

Antecedentes de las reformas implementadas en Colombia

En paralelo, los congresistas debatían en la última jornada y contra el tiempo la legalización de la comercialización de la marihuana con fines recreativos, las reformas laboral, electoral, política, entre otros proyectos.

"Le decimos al Presidente Petro que no juegue con nuestra salud, que no juegue con nuestras pensiones, que no destruya el país", reclamó Nicolás de Francisco, de 31 años, en la central Plaza de Bolívar de Bogotá, aledaña al Congreso.

Por falta de quórum la reforma laboral quedó en la cuerda floja en la Cámara Baja. El proyecto del gobierno aspira a reducir la jornada laboral, ordenar el pago de horas extras, endurecer las condiciones para los despidos, entre otros beneficios para los trabajadores.

Petro, un exguerrillero que se levantó en armas en los setenta contra el Estado y que luego firmó la paz en 1990, cuenta con el apoyo de un sector de las reservas que apoya sus propuestas de reducir el presupuesto militar, aplicar una política de ascensos basada en méritos y separar a la policía del ministerio de Defensa.

FUENTE: AFP