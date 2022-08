Rusia bloquea documento final de conferencia nuclear de ONU

“Lamentablemente, no hay consenso sobre este documento”, indicó Igor Vishnevetsky, subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, durante la última reunión de la demorada conferencia de custro semanas para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), alcanzado hace 50 años. El funcionario ruso insistió en que muchos países, no solo el suyo, no estaban de acuerdo con “toda una serie de cuestiones" recogidas en las 36 páginas del último borrador.