SpaceX corta conexiones Starlink empleadas en estafas en línea en Birmania

SpaceX desactivó más de 2,500 receptores Starlink que eran utilizados en centros de ciberfraude en Birmania, informó este miércoles Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de la empresa estadounidense.

El anuncio se da luego de que la AFP revelara un crecimiento acelerado de complejos dedicados a estafas en línea en Birmania, así como un uso masivo de dispositivos Starlink para facilitar dichas operaciones.

De acuerdo con la investigación, estas redes criminales emplean a decenas de miles de personas, algunas bajo condiciones de trabajo forzado, y sustraen miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo.

"SpaceX identificó y desactivó más de 2,500 receptores Starlink cerca de sitios sospechosos de ser centros de estafa", señaló Dreyer en la red social X.

Paralelamente, un periodista de la AFP reportó que cientos de personas huyeron del complejo KK Park, uno de los mayores centros de estafa del país, situado en la frontera con Tailandia.

Según un ex empleado del lugar, las operaciones policiales continúan en esa zona. La junta birmana confirmó haber realizado una redada el lunes, durante la cual incautó 30 receptores Starlink, aunque esta cifra representa solo una pequeña fracción de los dispositivos empleados en el sitio.