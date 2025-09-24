Tiroteo en centro de detención ICE en Dallas deja heridos

Varias personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Tiroteo en centro de detención de migrantes en Dallas deja varios heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970840279327404198&partner=&hide_thread=false Varias personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, sur de Estados Unidos, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.



"Hubo un tiroteo esta mañana en un centro de detención del Servicio… https://t.co/Gy1QTYs83M — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2025

Según declaraciones oficiales, el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida. Noem indicó que los detalles del incidente aún se están recabando, pero confirmó la presencia de varios heridos y fallecidos.

Previamente, medios locales reportaron al menos tres personas heridas durante el suceso, que generó alarma y la intervención inmediata de las autoridades de seguridad.

FUENTE: AFP