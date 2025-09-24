Estados Unidos Internacionales -  24 de septiembre de 2025 - 08:46

Tiroteo en centro de detención ICE en Dallas deja heridos

Varios heridos y un tirador muerto por suicidio tras un tiroteo en un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas, reporta la secretaria Kristi Noem.

Tiroteo en centro de detención ICE en Dallas deja heridos

Tiroteo en centro de detención ICE en Dallas deja heridos

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varias personas resultaron heridas este miércoles tras un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Tiroteo en centro de detención de migrantes en Dallas deja varios heridos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970840279327404198&partner=&hide_thread=false

Según declaraciones oficiales, el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida. Noem indicó que los detalles del incidente aún se están recabando, pero confirmó la presencia de varios heridos y fallecidos.

Previamente, medios locales reportaron al menos tres personas heridas durante el suceso, que generó alarma y la intervención inmediata de las autoridades de seguridad.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Jurado declara culpable por intento de asesinato contra Donald Trump

Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló una red de tarjetas SIM

Donald Trump en la ONU: tensión con Brasil, Venezuela y Hamás entre los temas clave

Recomendadas

Más Noticias