Avión de ministra española sufre intento de interferencia GPS

El avión de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, sufrió este miércoles un intento de interferencia de la señal GPS al sobrevolar cerca de Kaliningrado, un enclave ruso dentro de la Unión Europea, según informó una fuente del Ministerio de Defensa español.

La fuente explicó a AFP que el vuelo no se vio afectado gracias a que el avión contaba con un sistema cifrado de navegación, y aclaró que estas perturbaciones son habituales en esa ruta, incluso para vuelos comerciales.

Tras aterrizar en Lituania, Robles declaró que todos tienen derecho a volar por Europa sin sufrir interferencias, mientras que su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, señaló que estos incidentes muestran que Rusia “no sigue ninguna regla y no le importa el daño que puede causar”.

Hace tres semanas, un incidente similar afectó al avión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al aterrizar en Bulgaria, con sospechas de intervención rusa.

Desde 2023, Suecia ha registrado un aumento en las perturbaciones aéreas procedentes de Rusia que afectan los sistemas de navegación por satélite, incluidos los GPS, sobre el mar Báltico y algunas zonas terrestres, impactando también navegación marítima e infraestructuras críticas.

Kaliningrado se encuentra estratégicamente entre Lituania y Polonia, dentro del territorio de la UE, y se ha convertido en un área sensible para la navegación aérea y marítima.

