Volodimir Zelenski desconfía de la tregua anunciada por Rusia del 8 al 10 de mayo

"Este no es el primer desafío ni las primeras promesas que Rusia hace de un alto al fuego... Sabemos con quién estamos tratando, no les creemos", declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con el presidente checo Petr Pavel.

Volodimir Zelenski desconfía de la tregua anunciada

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró este domingo que no cree que Rusia vaya a respetar una tregua de tres días, del 8 al 10 de mayo, con motivo de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.



La propuesta de tregua fue anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el pasado lunes, y estaría vigente desde la medianoche del 7 al 8 de mayo hasta la medianoche del 10 al 11 del mismo mes. Según el Kremlin, la decisión responde a “razones humanitarias” y al deseo de conmemorar el 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, una fecha que será celebrada en Moscú el 9 de mayo con la participación de al menos una veintena de dirigentes internacionales.

Zelenski, no obstante, desestimó la iniciativa, calificándola de “gesto teatral” y señalando que “es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días”, lo que a su juicio le resta seriedad a la propuesta.

