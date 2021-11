LA DESALMADA | Isabella le propone una tregua a Fernanda

Piero encontró la caña de su papá, Miriam dice que nadie llorará, que van a encontrar a Luis en la laguna.

Leticia llega a buscar a Fernanda, pero sólo está Gabriel, ella insiste que quiere hablar con ella y decide esperarla.

Isabella habla con Fernanda, le dice que la "regó", que no debió ser tan grosera con ella, no quiere que sean enemigas. Piensa que no serán amigos, pero pueden tener una relación cordial. Fernanda le avisa que no cree que coincidan en eventos de la familia. Isabella quiere que sea borrón y cuenta nueva, Fernanda lo acepta.

Julia le dice a Octavio que quiere ser una mujer libre, él piensa que lo hace porque cree que dejará a Leticia, pero le informa que ya se reconciliaron.

Germán se disculpa con Rafael, por haberlo golpeado y pensar que le había dado falsas esperanzas a Isabella. Rafael lo perdona y le avisa que dejará de trabajar con su padre.

Leticia intenta saber por qué que Fernanda de fijó en ella. Que como madre no la entenderá, no sabe por qué Rafael se fue así. Fernanda le aclara que en su momento se enterará por qué lo trató mal al principio. Leticia se siente tranquila porque nota que ella lo quiere y le da su apoyo. Le pide que intente hablar con su marido, y que haga feliz a Rafael. Fernanda le comenta que, si algún día su hijo sufre, no será por ella. César llega y le advierte que no debe confiarse con ella.

Juana llora por Luis, piensa que es como su hermano mayor, le dice que por qué volvió, Luis lo quiere. Miriam también admite que lo quiere.

De repente llega Luis, y Miriam lo abraza y le pregunta dónde estaba, cuanta que dejó sus cosas en la cabaña y se fue a otro lado, no fue su intención preocuparla. Miriam dice que no iba a tener la oportunidad de decirle que siempre será el amor de su vida. Luis le cuenta a Piero que fue a Peña Azul, porque quería conocer quién era el hombre que amaba su madre. Pero se enteró que había muerto hace un año. Miriam le reclama a Luis por haberle dicho a Piero que Wiliberto había muerto. Él le comenta que quería conocerlo. Luis intenta retomar las cosas con Miriam, pero ella dice que son adultos, que tienen su momento y allí quedó. Miriam piensa que sólo él se queda con los recuerdos de cuando todo estaba bien. Pero Luis le pregunta por el anillo que guarda bajo su almohada.

Isabella le cuenta a Octavio que hizo las paces con Fernanda, porque es mejor tener al enemigo cerca. Octavio se sorprende, piensa que la había subestimado.

Fernanda le dice a Rafael que Leticia la visitó, se portó bien con ella y extraña a Rafael. Él no quiere que sus padres estén mal. Fernanda también le cuenta que Isabella le pidió que tuvieran una relación cordial. Rafael le cuenta que es bueno, que tal vez quiere cambiar las cosas. Él se siente mal por haberla lastimado y que después se puedan llevar bien.

Fernanda le aconseja que también se acerque a su padre para que hagan las pases; que es mejor persona. Rafael le cuesta pensar que Fernanda le pida que se arregle con su padre. Fernanda le pide que lo piense y que se quede a vivir con ella. Él insiste que no soporta a César, le recuerda que le disparó a su padre. Rafael finalmente acepta, y le pide que sean socios junto a Juana. Le pide que hablará con Juana y que César se quede porque es su trabajo.

Fernanda intenta que hagan las pases, Rafael le pregunta por qué le disparó a su padre, Fernanda cuenta que él pensaba que Octavio quemó su casa, y que habían encontrado al verdadero culpable. César le dice que no sabe la impotencia que sintió al ver a su hija quemada.

Rafael siente que César tiene mirada de tristeza, como cuándo conoció a Fernanda.

Leticia le cuenta a Julia que habló con Fernanda y le parece una buena mujer, además que se reconcilió con Octavio y que, gracias al arete, él reaccionó y ella lo usará como recordatorio de su dignidad. Julia piensa que debió correr a Rigoberto junto a Carmelo. Le dice que espere que Rafael logre arreglarse con Octavio.

Isabella se molesta con Rigoberto por haberle dicho primero a Ángela sobre sus notas, pero él le recuerda que ella siempre ha estado allí y que, si le da celos, pues de en casarse. Pero Isabella le responde que eso pasará hasta que él la pueda mantener como una reina, por lo que Rigoberto de va y dice que espere a que eso suceda, mientras tanto la quiere a distancia.