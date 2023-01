LA MADRASTRA | Rafael muere y se descubre que Lucrecia es su madre

Ximena, al enterarse que las autoridades se la iban a llevar por ser menor de edad y no contar con documentos que muestren algún tutor, luego de la muerte de su madre; ella decidió escapar.

Esteban enfrenta a Donato

Resulta que Esteban le pidió sinceridad a Donato y le preguntó que si la pistola con la que Paula le disparó a Marcia era de él; él no tuvo más remedio que decirle que sí.

Le contó que Emilia no tiene nada que ver con eso, sino que Paula se robó el arma de su casa.

Paula está fuera de peligro

Luego de que Paula intentara suicidarse, el hombre que cuidaba la casa donde se encontraba la encontró desmayada y la llevó al hospital, allí se recuperó.

Esteban y Marcia fueron al hospital.

Marcia le dice la verdad a Paula

Marcia fue a ver a Paula en el hospital, le dijo que lamentaba que haya intentado quitarse la vida y le dijo la verdad sobre quién es y sobre lo que la une a Esteban de por vida. Le dijo que su verdadero nombre es Marcia y que es la madre de Hugo y Lucía.

Paula se quedó impresionada y le dijo que si lo hubiera sabido, se hubiera alejado de Esteban; además, le reveló que fue Florencia quien le dio el arma con la que le disparó.

Pero eso no es todo, Paula le dijo que fue amante de Álvaro y le dijo que no dejara que su hija se case con él.

Emilia se entera que el óvulo que la dejó embarazada no es de Paula

Paula le dijo a Emilia que no le debe nada, pues el óvulo que fecundaron para que ella quedara embarazada no es de ella. Emilia no tiene ni idea de quién es y se trata de la amante de su esposo, Betina.

Muere Rafael, el hijo de Lucrecia

Rafael sufrió una crisis pero de esta no pudo sobrevivir, llamó al padre José y delante de él, le brindó unas palabras a toda su familia, le agradeció a Marcia por haber llegado a la vida de Esteban y a la de sus hermanos, luego de un último suspiro, murió.

Inés desenmascara a Lucrecia

Inés dijo delante de todos que Lucrecia es la verdadera madre de Rafael, producto de una aventura que tuvo con Bruno.

Ante esto, Esteban corrió a Lucrecia de la casa y le pidió que no volviera más.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo de infarto, aquí lo podrás ver completo: