Caso Japanese- Luchito Williams habla: 'Hoy quisiera verle la cara a todos los que estaban hablando mal'

El caso de Japanese sigue sacando a relucir muchas situaciones y los protagonistas en algún momento de sus vidas no se están quedando callados. Tal es el caso del presentador de televisión Luchito Williams , quien destacó qué se recogió y qué pasó con ese dinero.

Para refrescarles la memoria, el presentador de Da Flow Internacional hizo un evento en Chill Out a beneficio de Japanese, pues el artista estaba pidiendo a gritos una ayuda para costear sus medicamentos tras varios derrames y una diabetes que lo aqueja desde hace mucho tiempo. Pero tras el evento, en varias ocasiones Japanese seguía pidiendo apoyo. Fue ahí en donde la gente se preguntaba dónde había quedado el dinero que se le recogió al artista para ayudarlo.

Luchito Williams rompe el silencio

En un comentario tras el Live guardado de Wyznick, Luchito destacó: "Me quedé callado muchas veces para no decir lo que me enteré hablando con Vanessa. Y eso que recibía comentarios mal intencionados diciendo que hasta nos habíamos quedado con la plata del evento que se le hizo a Japanese", destacó el presentador.

Y siguió: ".... cuando todo se hizo transparente. Desde que hablé con Aramis Cornejo, dueño de Chill Out / cuando fuimos a hablar con la gente de Varela y hasta mis amigos de Showpro, que donó 1,500 dólares. Todo eso se le entregó en sus manos, ya lo que hicieran con esa plata ya no era cosa de nosotros", dijo. "Pero bueno, hoy quisiera verle la cara a todos los que estaban hablando mal de las cosas que hicimos de corazón para él. Por eso a veces uno no quiere ayudar, porque al final quedas siendo malo", culminó.