Cibernautas se desatan en redes por fotos de Dímelo Flow con London: 'Ya le llegó la prueba de paternidad'

No fueron unas fotos cualquiera de él en discotecas o haciendo música, no, esto era otra cosa nivel "así suena Panamá". London era el protagonista de esas tiernas imágenes con un productor con una mirada tierna hacia su hijo, con un productor vestido igualito a su hijo London.

Y es que desde que Jacky Guzmán dio a conocer que estaba en la dulce espera por segunda vez la gente no dudó ni un segundo en que su última relación pública, Dímelo Flow, sería el padre de esta criatura. Ellos terminaban y volvían varias veces en el tiempo en el que estaban juntos. Y se sabe porque ambos no podían contener la emoción, todo lo subían a sus redes sociales y cuando dejaban de hacerlo ahí es donde ocurría algo en esa relación. ¡UJUM!

Bueno, luego de este escándalo en la farándula panameña, nos fuimos de una vez a las redes sociales de Jacky, específicamente a sus historias de Instagram, y aparecía disfrutando con sus amigos. ¡Más bien!

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mordida (@lamordidapa)

Cabe mencionar que las fotos de Dímelo con London vestidos igualitos fueron desde la casa de Jackyta, es decir, él fue a visitar a su hijo.

Por otro lado, las redes estallaron con diversos comentarios. Aquí les tenemos algunos.

"Ya le llegó la prueba de paternidad, ahora sí lo puede subir", "que ninguno de los 2 publique fotos, ni se sigan, no significa que no anden, ni que vea al bebé", "ya Panamá puede descansar en paz", "no sé porqué tengo la impresión de que ese bebé tiene toda la cara de su papá", "la otra disque porque ella no ha confirmado quién es el papá, jajaja, será porque no es problema de nadie y uno no tienen que demostrar nada", "recuerda que tenemos una cría", "y el pueblo de Dios dice Amén", "domingo familiar, qué gusto", fueron algunos de los tantos comentarios.

Ahora lo que la gente quiere es verle la el rostro a London. ¡Así es!