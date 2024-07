¿Cómo nace 'Amor de Bandido'? Dubosky cuenta lo que pasó en la vida real

"Es que yo soy un bandido. Un fugitivo de amores prohibidos, y esa vida también la has vivido. Y no confío al estar contigo, no. Tú eres una bandida y aunque conmigo quieras cambiar tu vida, aunque queramos que vaya a florecer. El problema va hacer que no nos vamos a creer pues. Somos unos bandidos...", dice la famosa plena de Dubosky.