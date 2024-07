Danna Paola: 'La gente es infeliz porque no tiene sexo'

¡La Mordida abre debate! ¿La gente que no tiene sexo no es feliz? Oye, estas declaraciones estuvieron bien fuertes, bueno, al final es la opinión de Danna Paola . ¡Ya les echo el cuento completo que le ha dado la vuelta al mundo!

Resulta que la cantante, quien se encuentra promocionando su última producción "Childstar", habló de satisfacción sexual en una de sus entrevistas. Danna fue invitada en un podcast español en donde se le cuestionó sobre la felicidad, a lo que se refirió a esta como un vínculo directo con la sexualidad: "la gente infeliz lo es porque no tiene sexo". ¡Fuerte!

De inmediato el video se hizo viral y los comentarios no se hicieron esperar. Pero eso no fue todo, porque al respecto Danna Paola también declaró: "el mal sexo se ve a distancia: cuando tienes una buena vida sexual uno vive feliz".

Como era de esperarse muchos fans salieron en su defensa, explicando que lo que estaba viral no estaba completo. Danna afirmó también que "la sexualidad, al final, no tiene nada que ver con un chico, sino contigo misma. La sexualidad es justo el abrazar tu feminidad, porque eso viene antes de tener una pareja, eso es algo a lo que la gente le cuesta entender, y eso es muy importante".

Danna Paola, sexo y más sexo

En una ocasión ella destacó no sentirse cómoda con el que se le siga encasillando con la imagen de la actriz infantil: "Soy un adulto, la gente como que todavía sigue en esto de "ya no es la linda niña", ¡no güey!... ¡me gusta coger!... ¡verga!".

Pero cáiganse, porque también dijo: "follar normal diez veces al mes", así como practicar sexting por videollamada, por lo que confirma que "me va bien en la vida, y no me quejo", acotó. ¡Mira tú!