¡Hay que sumar! La cantante Lilly Allen vende fotos de sus pies en OnlyFans

La artista tuvo esta gran idea a raíz de la buena calificación que tiene en el sitio web Wikifeet, el cual recoge fotos de los pies de personas famosas y los usuarios les dan una calificación. ¡Oye, bien inteligente ella!

“Tengo una señora que viene y me hace las uñas. Me informaron que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro. Mis pies están bastante bien valorados en internet”, declaró Allen durante un episodio de su podcast Miss Me?.

La británica también bromeó con dejar el podcast si pudiera poner a la venta contenido de sus pies. Ahora, esto es toda una realidad para la intérprete de Smile.

¿Por qué el contenido de pies en OnlyFans?

Nicho especializado: El fetichismo por los pies es una de las preferencias más comunes en el ámbito de los fetiches, lo que garantiza una demanda constante de este tipo de contenido.

Menos competencia: Aunque es un nicho popular, la competencia suele ser menor en comparación con otros nichos más generales, lo que puede traducirse en mayores oportunidades para destacar.

Fidelización de audiencia: Los seguidores de este tipo de contenido tienden a ser muy leales, lo que puede conducir a relaciones a largo plazo con los suscriptores.