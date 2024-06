Diarios del mundo resaltan la figura de Gracie Bon: contó que se operó por culpa del amor

La joven saltó a la fama mundial (ya en Panamá era famosa) tras compartir un video donde expresaba su frustración por no poder abrochar el cinturón de seguridad en un avión debido a sus dimensiones. Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, Gracie no solo ha desafiado los estándares de belleza convencionales, sino que ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con cuerpos considerados fuera de lo común.

En su participación en el programa presentado por Cristina Tárrega, Gracie no se limitó a hablar sobre su éxito en las redes sociales. Profundizó sobre el impactante incidente que la catapultó a la fama y cómo esto la llevó a confrontar su pasado, marcado por experiencias personales difíciles, incluyendo su relación con su exmarido.

"Las aerolíneas no han hecho nada por facilitar mi situación. Creo que incluso están haciendo los asientos más pequeños", declaró Bon en el plató, refiriéndose a la falta de adaptación de los servicios a personas con cuerpos grandes como el suyo. "No soy la mujer más grande del mundo, pero tengo un trasero que me ha dado mucho, aunque también ha traído desafíos", agregó con sinceridad.

Durante la entrevista, la modelo compartió cómo ha aprendido a amar su cuerpo y a enfrentar los estigmas sociales que aún persisten en torno a la belleza y el tamaño corporal. Su historia resonó entre los espectadores, quienes aplaudieron su valentía al romper barreras y su compromiso con la inclusión y la autoaceptación.

Gracie Bon, un ejemplo de empoderamiento

Gracie continúa siendo un ejemplo de empoderamiento y lucha contra la discriminación en el mundo digital, inspirando a millones a través de su autenticidad y determinación para cambiar los estándares de belleza del siglo XXI.

La modelo cerró la entrevista con un mensaje de esperanza y solidaridad para todas las personas que enfrentan desafíos similares, prometiendo seguir siendo una voz para aquellos que no se sienten representados en los medios tradicionales.

Gracie Bon se operó por culpa del amor

Además, contó que ella inició un cambio corporal por culpa del amor: “Él, una persona acomplejada, jugó con mi autoestima y yo, al estar tan gordita, quería complacerlo”. Estas palabras abrieron la puerta a la historia de su cirugía de bypass gástrico, una decisión poco meditada que buscaba agradar a su marido más que a ella misma. “Me operé e hice un bypass gástrico, que no lo recomiendo tan a la ligera”, dijo.