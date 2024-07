La gente quiere saber qué le pasó a Tavo Flores que cayó en el hospital: 'Para eso no digan nada'

Les cuento que dice Tavo Flores que cayó en el hospital, que solo fue un susto. ¡Gracias a Dios! El cantante de música típica y esposo de la "Gallina fina" colgó en su cuenta de Instagram una fotografía en donde aparece en la sala de un hospital, así como si estuviera hospitalizado. ¿Qué pasó?

Tavo solo se limitó a decir: "Ayer me llevé un susto antes de los exámenes , pero hay Tavo Flores pa' rato familia", dijo. Y la gente quedó preocupada, quieren saber porqué estaba así.

La gente quiere una respuesta de Tavo Flores

"No entiendo posstean eso y no aclaran qué fue, queda uno pensando, para eso no digan nada", "pero qué te paso", "qué le pasó al esposo de Sandra?", "otra más que quiere respuestas", "si no quieren que uno se entere para qué ventilan hasta los peos por las redes sociales , a qué hora es la final de la Eurocopa ?", "sino va echar bien el cuento mejor quédese calla'o", fueron muchos de los mensajes que recibió el artista en su "post".

Al artista le desearon pronta recuperación y que vuelva al ruedo musical y de los toldos pronto.