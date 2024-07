Lele Pons recibe el galardón Espíritu de Cambio en los Premios Juventud 2024: 'Quiero que ustedes se amen'

La "influencer" y presentadora destacó al público del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y a los televidentes: “Basta de buscar tu felicidad en la aceptación de otras personas que no te valoran. Búscala en Dios, búscala en ti y en las personas que te aman y que van a estar ahí por ti”, dijo.

Pero eso no fue todo, porque la esposa de Guaynaa explicó: “Yo uso mi plataforma para ver si puedo ayudar a personas a amarse y que se tomen la vida y que se rían de su celulitis, y que si te hiciste la nariz, muestra eso, por favor, sé tú, sé transparente”.

También añadió: “Yo estoy acá porque quiero que ustedes se amen, porque, who cares? ¿Y qué? No todo el mundo te va a querer, no le tienes que gustar a todo el mundo, eso es su problema, no el tuyo. Ámate tú, respétate tú, que eres suficiente”.

Lele Pons, un agente de cambio

El galardón que le fue otorgado a Lele reconoce y celebra a jóvenes emprendedores y estrellas prominentes que contribuyen desinteresadamente a crear un mundo mejor.

Los otros dos reconocidos con el mismo galardón de Lele Pons fueron: Anitta y Los Tigres del Norte.