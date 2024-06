'Mi cuerpo, mi arte': Brithany Ryce muestra su avance tras bajar de peso

Les cuento que Ryce colgó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que muestran su avance tras las largas horas de entrenamiento para perder peso y mantenerse saludable.

"My body my art. (Mi cuerpo, mi arte) Tu cuerpo es el lugar donde vives, haz las pases con el", fue lo que escribió en el pie de este carrete de fotos, desatando los comentarios de sus amigas y de sus seguidores.

Jacky Guzmán, quien ha estado con ella en este proceso, destacó: "Waooo, amo, amo". Mientras que Aliah Maurette, quien también ha estado con ella y entrenado junto a ella, destacó: "Her mo sa".

El carrete de fotos logró más de 14 mil "me gusta" y muchísimos comentarios.

Aquí algunos comentarios tras el avance de Brithany Ryce: su cuerpo, su arte

"Tu cara tomando un cambio mucho mejor, aunque anteriormente te veías muy bien, pero ahora estás mucho más hermosa, sí se puede".

"El cuerpo no sirve de nada si no lo acompaña la actitud que tienes y siempre has tenido eres ejemplo".

"Si mi reina sigue tu no pares!!!! Que cuando los perros ladran es porque estamos cabalgando".

"Hermosa, lo lograremos".