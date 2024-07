¡Profesionalismo ante todo! Eddy Lover se cae de la tarima en Guayaquil

Eddy Lover no se deja, menos parar un "show" por una caída, porque es un artista completo y ha aprendido con el tiempo que tiene en el rubro de la música que sea lo que sea el "show" siempre, siempre debe continuar.

Y es precisamente fue lo que hizo en Guayaquil, Ecuador, cuando se cayó de una tarima al salir a cantar. ¡Dios mío! Sí, Eddy colgó en sus historias un video del momento preciso cuando se cayó frente a un nutrido público antes de empezar su "show".

"Mi gente de Guayaquil, gracias por la gran noche que me dieron a pesar de la caída y el golpe fuerte que tuve, ustedes no me dejaron parar con su linda energía y pudimos seguir con el show los quiero Son los mejores!! Pd: Estoy bien!! un poco a dolorido pero ya recuperándome para seguir", destacó.

Y sí, el intérprete de "Gitana" explicó que se golpeó muy fuerte, pero ya está mejor.

En los comentarios del video le brindaron todo el apoyo y hasta le desearon deseos de pronta recuperación:

Kathy Phillips: Coñooo Eddy!! recupérate!! Espero estes bien!! abrazote.

RD Maravilla: Manín tú eres biónico, pronta mejoría.

DJ Flecha: Tú estás claro. El show tiene que continuar, profesionalismo ante todo.

MR. Benz: Me alegra que estés bien bro.