LA NIETA ELEGIDA | Vivian le ruega a Juan Esteban que vuelva con ella

Milán se encuentra con Laura para devolverle su celular. Él le dice que no es cómo su tía. Ella le pregunta si quería robarle a su casa y espera que no buscará entre sus fotos. Entre ellos empieza un acercamiento, pero Milán le deja picada y le dice que se llama "Simón".

Luisa se queda pensando en lo que ha pasado con Juan Esteban. Ella no baja a desayunar porque le dijo a Elvira que se siente indispuesta.

Juan Esteban le dice a Diana que se enamoró sólo y piensa que es una niña. Diana le responde que es así y que tal vez le dijo que no para no tener problemas con Sara. Juan Esteban no quiere saber más de eso. Diana le pregunta por Vivian y él dice que no volverá para nada con ella.

Sara va donde Luisa a ver qué me ocurre. Nota que lloró y le pregunta si es por Adrián. Luisa dice que se siente como un erizo, que siempre para donde se mueve, le hace daño a la gente. Sara recuerda que Sergio también tenía esa comparación. Augusto le agradece a María Consuelo el cambio de actitud que tiene para con Luisa. Luego Adrián le dice a Augusto que aceptará el empleo de mesero para ganarse su confianza, su abuelo agradece que acepte.

Sara le comenta a Erika que Luisa tiene los mismos temores y acciones que tenía Sergio y piensa que él buscó su muerte. Tiene miedo de que Luisa repita su historia.

Florentino tranquiliza a Luisa y le dice que Lucrecia no dirá nada; él quiere que cumpla su palabra y se aleje de Juan Esteban.

Laura le revela a Nicolás y Rosa que Vivian y Juan Estaban terminaron, ellos le piden explicaciones. Nicolás le parece increíble que le oculte eso. Rosa se niega a eso y exige que el matrimonio se realice.

Juan Esteban mientras que está en la discoteca, empieza a beber hasta emborracharse. Luego baila con una desconocida que resulta estaba acompañada y le golpean hasta quedar sangrando. Al salir, le dice a Diana que no deja de pensar en Luisa a pesar de estar así.

Vivian aparece dónde Juan Esteban para devolverle las llaves. Le pregunta si está con la novia, pero Juan Esteban le dice que no tiene por qué responderle. Vivian le agradece por todo, pero empieza a llorar diciendo que no quiere. Juan Esteban le dice que debió hablar con su familia. Ella pensaba que aún tenían solución, admite que cometió muchos errores y le promete que cambiará. Juan Esteban quiere dejar el tema, pero Vivian insiste en que lo mejor es que necesita tiempo para él y conocer a otras personas y así volver más adelante porque ella estará allí para él. Juan Esteban halaga a Vivian y le dice que le irá bien.

Rosa y Nicolás le comentan a Augusto y Sara lo que pasó con su hija Vivian y Juan Esteban. Ellos quieren que hablen con los Osorno para que resuelvan eso. Nicolás piensa que todo es un capricho de Juan Esteban. Rosa menciona que ellos tenían un gran vínculo. Sara y Augusto piensan que no deben meterse en los sentimientos de los hijos y que la decisión recae en Juan Esteban. Sara añade que lo único que puede hacer es consolar a Vivian. A Nicolás le da tristeza porque si se tratara de Luisa, harían lo posible para resolver sus problemas.

Sara le comenta a Luisa lo que ha pasado y piensa que debió a respaldar a Nicolás. Además, le menciona que Juan Esteban la dejo porque amaba a otra persona. Considera que es muy duro lo que le pasa a Vivian.

Germán le pregunta a Juan Esteban por lo que hizo anoche. Daniela llama a Germán porque Rosa los citó para hablar de lo que ocurrió con sus hijos.

A Germán le parece raro hablar de sus hijos sin que ellos estén presentes. A Daniela no le sorprende nada, dice que ha visto a Juan Esteban triste con Vivian. Pero Rosa lo ve diferente, que hubo amor. Nicolás les comenta que Juan Esteban dijo que estaba enamorado de otra mujer.

Laura le muestra a Vivian una foto donde aparece Diana con Juan Esteban, ella la recuerda de su trabajo y reacciona diciendo que no se dio cuenta.

Germán y Daniela le prometen a Nicolás y Rosa que hablarán con su hijo, pero ellos no tienen la decisión. Rosa piensa que la palabra vale y deben seguir con el matrimonio, pero Daniela considera que Juan Esteban tenía sus razones para ese paso.

Ferney ataca a Esther, pero la policía está cerca y escapa. Luego ella visita a Braulio y le dice que no quiere que él y Milán la saquen de los planes.