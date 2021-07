Manda tu pista: Bryan Lynnx, fusión de parte humana e inteligencia artificial

Comenzó en la producción musical cuando tenía 11 o 12 años, cuando le regalaron su primera y hasta el momento, única laptop. Cuando se la entregaron, venía con el DAW Fl Studio Demo, no tenía idea de en qué consistía el programa, hasta que un día entró y armó su primer beat (realmente solo fue un loop que armó con los samples que trae Fl por default).

Es muy fan del ámbito tecnológico/ciencias/futurista y por eso decidió aplicarlo al proyecto de “Bryan Lynnx”, en la cual consiste en la unión entre una inteligencia artificial que adoptó la forma de una laptop y es llamada (B1L2) y la otra parte es él (Bryan Lynnx) que es la parte humana del proyecto, ambos representan al mismo personaje (Bryan Lynnx), la realización de las producciones musicales están relacionadas al viaje en el tiempo, pues B1L2 tiene la habilidad de poder estar en diferentes épocas; de las cuales vienen ideas y elementos dependiendo del tiempo al que haya ido para así aplicarlos a diferentes géneros musicales.

Este proyecto lo ha llevado a cabo con muy poco, puesto a que recién pudo obtener su primer controlador midi, sus primeros audífonos de producción y las veces que ha estado en estudios de música, son muy escasas; sin embargo, la falta de recursos no le limita, pues su amor por hacer música no depende de un gran home studio o tener las mejores herramientas, si no de inspiración y poder transmitir un mensaje a través de las canciones.