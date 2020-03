Lau Chan • 26 Mar 2020 - 03:00 AM

Las mascotas felinas no son de mis animales favoritos pero me encanta admirarlos a dónde quiera que los vea, tienen ese algo magnético para las personas, sus alargados ojos parecen que me dijeran el futuro y de repente me entran las ganas de tener aunque sea un gatito. Si tu estás en las mismas, es bueno que conozcas los beneficios que traen consigo para el hogar.

Reducción del estrés

Acariciar a los mininos reduce la hormona del estrés llamada cortisol.

Protegen el corazón

Un estudio confirmó que las personas que habían convivido con gatos tenían menor riesgo de sufrir infarto de miocardio que los que no vivían con felinos.

Mejoran la salud mental

Tener un gato en casa hace que puedas sobrellevar mejor el día, alguien que necesita de ti para comer o sentirse querido te mantiene pensando en positivo.