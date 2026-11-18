Para los residentes de Nuevo Sinaí, cruzar el río Pifá dejará de ser una de las principales dificultades de su día a día. Cobre Panamá inició la construcción de un puente que beneficiará a más de 800 personas y permitirá mejorar la conexión de esta comunidad del distrito Omar Torrijos Herrera con centros educativos, servicios de salud y oportunidades de trabajo.

La obra surge de una necesidad planteada por los propios residentes durante una visita realizada a principios de este año por John Dean, gerente general de Cobre Panamá, quien escuchó las dificultades que enfrentan las familias para cruzar el río, especialmente durante la temporada lluviosa.

Cobre Panamá, escuchó las dificultades que enfrentan las familias para cruzar el río. cortesía

“Vinimos, conversamos con los residentes y escuchamos su preocupación por la necesidad de contar con un puente seguro. Asumimos un compromiso y hoy estamos dando el primer paso para hacerlo realidad. Creemos que la confianza se construye escuchando a las comunidades, trabajando juntos y, sobre todo, cumpliendo nuestros compromisos”, expresó John Dean, Gerente General de Cobre Panamá.

El proyecto representa una inversión aproximada de US$300 mil y se estima que estará terminado en tres meses. Además, durante su construcción se contempla la contratación de alrededor de 20 residentes de la comunidad, generando oportunidades de empleo para las familias de la zona.

El proyecto representa una inversión aproximada de US$300 mil y se estima que estará terminado en tres meses. cortesía

La nueva infraestructura también tendrá un impacto directo en el acceso al trabajo. Actualmente, 44 residentes de esta área laboran en Cobre Panamá, y el puente facilitará su traslado, además de ofrecer mejores condiciones para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

El puente también tendrá un impacto directo en el acceso al trabajo. cortesía

“Este puente permitirá superar una de las principales barreras de acceso que enfrentan los residentes de Nuevo Sinaí. No solo facilitará que quienes ya tienen un empleo puedan trasladarse, sino que también brindará mejores condiciones para que más personas puedan buscar y postularse a nuevas oportunidades laborales”, señaló Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá.

La construcción del puente forma parte de las iniciativas de inversión social que desarrolla Cobre Panamá. Durante 2026, la empresa ha destinado más de US$11 millones a programas de infraestructura comunitaria, educación, alimentación escolar, capacitación y emprendimiento.

Nuevo Sinaí da un paso importante hacia una mejor conectividad y nuevas oportunidades. cortesía

Entre estas iniciativas se encuentra Escuela Feliz, que este año ha beneficiado a más de 4,000 estudiantes de hasta 60 escuelas con una comida caliente al día. Asimismo, 101 personas de comunidades cercanas a la mina han completado cursos de formación en electricidad básica, operación de equipo pesado, carpintería y fontanería.

Con el inicio de esta obra, Nuevo Sinaí da un paso importante hacia una mejor conectividad y nuevas oportunidades para sus familias. Más que una infraestructura para cruzar un río, el puente representa una solución a una necesidad de la comunidad y una oportunidad para mejorar su calidad de vida.