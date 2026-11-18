La formación técnica suma nuevas oportunidades para Donoso. 54 residentes de 11 comunidades culminaron los cursos comunitarios desarrollados por Cobre Panamá, una iniciativa que fortalece el talento local y deja capacidades que pueden abrirles camino en el mercado laboral.

Durante 100 horas de capacitación, los participantes se prepararon en dos especialidades: 29 en Electricidad Básica y 25 en Operación de Equipo Pesado. Ambas áreas les permitieron adquirir conocimientos técnicos que podrán aprovechar para ampliar sus opciones de desarrollo profesional y explorar oportunidades en distintos sectores productivos del país.

La capacitación también fortalece la competitividad de los participantes. Cortesía

Los residentes provienen de Río Diego, Miguel de la Borda, Coclé del Norte, Río Caimito, Río Indio, Aguacate, Platanal, Guásimo, Villa del Carmen, Gobea y Quebrada Grande. Estas 11 comunidades de Donoso estuvieron representadas en una iniciativa que busca fortalecer las capacidades locales y acercar nuevas oportunidades de formación técnica a sus residentes.

La capacitación también fortalece la competitividad de los participantes para postularse a procesos de reclutamiento, tanto en Cobre Panamá como en otras empresas del sector. Asimismo, las nuevas habilidades adquiridas les brindan herramientas clave para emprender y desarrollar sus propios proyectos productivos.

Los conocimientos adquiridos pueden ser aprovechados en proyectos de infraestructura entre otros. Cortesía

Los conocimientos adquiridos, además, pueden ser aprovechados en proyectos de infraestructura, construcción, energía, minería y otras actividades económicas que requieran personal con preparación técnica en Panamá.

“En Cobre Panamá creemos que los beneficios tangibles se construyen generando oportunidades para nuestra gente. Estos cursos permiten que los residentes de Donoso adquieran conocimientos técnicos, aprendan nuevos oficios y obtengan una certificación que les abra puertas en el mercado laboral. Queremos que esa preparación se traduzca en oportunidades reales y que el talento de nuestras comunidades cuente con las herramientas para seguir creciendo y aportar al desarrollo de sus familias y de su entorno”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Cobre Panamá busca que la formación técnica se traduzca en beneficios tangibles. Cortesía

Con iniciativas como esta, Cobre Panamá busca que la formación técnica se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades aledañas, dejando conocimientos, capacidades y certificaciones que puedan acompañar a sus residentes en su desarrollo laboral y personal.