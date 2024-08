César Anel Rodríguez a Natasha Vargas: 'Tu dedicación y gracia han sido un ejemplo de fortaleza'

Han sido días duros para Natasha Vargas , a quien no le permiten coronar el día de la gala final de Miss Universe Panamá 2024 , a la chica que nos representará en Miss Universo de este año. ¡Qué tristeza, pero César Anel Rodríguez le dio unas palabras de aliento!

Vargas lloró y lloró en un Live que sus seguidores pudieron ver en Tik Tok, pero le reconforta que se reencontró con su amiga Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, con quien vivió hermosos momentos en El Salvador, país sede del concurso el año pasado.

"En estos momentos de desafío, quiero que sepas que tu dedicación y gracia han sido un ejemplo de fortaleza y elegancia para todos nosotros. Como representante de nuestro país en el escenario mundial, has demostrado no solo belleza exterior, sino también un corazón noble y una determinación inquebrantable", fueron las palabras de César Anel Rodríguez, presidente e la Organización Miss Universe Panamá.

Según César, entiende las dificultades que enfrenta actualmente y le expresó su apoyo. "Tu papel no termina aquí; tienes aún muchos sueños por cumplir y muchas coronas por alcanzar. Como presidente de Miss Universo en Panamá, quiero reafirmarte que tu presencia es invaluable para nosotros y para la nación que representas. Estamos ansiosos por recibirte y celebrar tu legado, que es mucho más que una corona; es un símbolo de inspiración y esperanza para todos los panameños", dijo.

César Anel Rodríguez: 'sigue con la misma pasión... siempre serás la Miss Universe Panamá 2023'

Además le dejó claro que no se deje de nadie: "No dejes que nada apague tu luz. Sigue adelante con la misma pasión y dedicación que te ha llevado a donde estás hoy. Estamos aquí para apoyarte en cada paso de tu camino y para asegurarnos de que tu reinado sea recordado como uno lleno de gracia, valentía y éxito. Ayer pudimos lograr ese encuentro con Sheynnis Palacios, algo que me llena de alegría. Gracias por asistir y compartir estos breves momentos. Siempre serás la Miss Universe Panamá 2023, Natasha Vargas Moreno", comentó a través de sus redes sociales.

Natasha Vargas cargaba unos aretes hermosos que le obsequió la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios. ¡Ambas estaban emocionadas!