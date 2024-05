Met Gala 2024: Todo lo que debes saber sobre la fiesta más importante de la moda

El tema del año pasado de la Met Gala 2023 honró a Karl Lagerfeld, quien asistía habitualmente al Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte. Durante 2021 y 2022, por eso se escogió su primera exposición en dos partes, sobre el tema de la moda estadounidense. La primera parte, “In America: A Lexicon of Fashion” y “In America: An Anthology of Fashion”.

MIRA AQUÍ: Estos son los vestidos más excéntricos que han hecho historia

JLo.jpg Jennifer López en la Met Gala 2023 Foto: Angela WEISS / AFP

¿Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2024?

Como es costumbre, existe un código de vestimenta para los invitados de la Met Gala por esa razón, este año está inspirado en "El Jardín del Tiempo", basado en el relato de J.G. Ballard de 1962.

El temática abre las opciones en la selección de atuendos, para que las celebridades se inspiren y luzcan los mejores diseños llenos de motivos florales y botánicos en la alfombra roja.

Además, el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York y la Revista Vogue compartieron en sus redes sociales como inspiración para los asistentes, la pintura de “The old gateway” de Thomas Edwin Mostyn, en la que se ve un jardín cubierto de flores y una mujer con un vestido azul.

¿Quiénes serán los invitados de la Met Gala 2024?

A través de un comunicado, el Museo Metropolitano de Arte anunció que Bad Bunny, Jennifer López, Chris Hemsworth, Anna Wintour y Zandaya serán los anfitriones de la velada de este año.

En cuanto al lista de invitados a la Met Gala, nunca se revela antes de la gran noche, sin embargo, se ha podido conocer algunos nombres importantes que asisten con frecuencia, como las integrantes del clan Kardashian-Jenner, Rihanna y actriz Blake Lively.

Además, Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, y Jonathan Anderson, director creativo de LOEWE, serán los presidentes honorarios de la velada.

Cabe recordar, que este evento no se graba ni se transmite para el público en general, a excepción de la llegada de las celebridades.