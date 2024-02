Met Gala 2024: ¿Cuándo es, anfitriones y de qué es el tema?

Como es tradición, cada año se festeja los primeros lunes del quinto mes, acorde con "la exposición anual del 'Costume Institute' del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, la disponibilidad de los diseñadores y celebridades, y la tradición de la moda estadounidense".

De acuerdo con lo anunciado por el equipo organizador del museo, el tema será una especie de ensueño del siglo XVII: "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" , "Bellas durmientes: el despertar de la moda".

Los cantantes Bad Bunny y Jennifer López estarán entre los anfitriones de la Met Gala de Nueva York el próximo 6 de mayo, anunció este jueves el museo, que este año dedicará el tema de su célebre velada filantrópica a la naturaleza efímera de la belleza.

El cantante de reguetón y la artista pop, ambos de raíces puertorriqueñas, se sumarán a los actores Zendaya, de la serie Euphoria, y Chris Hemsworth, que interpreta al superhéroe Thor en las películas de Marvel.

