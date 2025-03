Pantalones capri de los años 2000 regresan como tendencia

Lejos de ser solo una opción para looks relajados, los pantalones capri se transforman en una pieza clave del vestuario ejecutivo. Atrás quedaron los días en que solo se usaban con blusas vaporosas y sandalias. Ahora, el truco está en combinar estos pantalones con piezas sofisticadas, como un blazer elegante, pumps o una camisa blanca impecable, logrando un look que estiliza y es perfecto para la oficina.

Ya no será necesario recurrir al tradicional traje sastre o pantalón recto negro; los capri son la alternativa que aportará frescura y estilo a tu jornada. Y aunque los veamos frecuentemente en looks inspirados en los 2000 o con ese toque Y2K, no subestimes su poder en atuendos ejecutivos para cualquier día de la semana.

Regresan pantalones capri de los años 2000

shutterstock_1812167581.jpg

Este regreso de los pantalones capri no es una moda pasajera. De hecho, son uno de los elementos clave de las tendencias de Primavera-Verano 2025, y su popularidad se extenderá todo el año. Así que no dudes en incorporarlos a tu guardarropa: ya sea con un toque Y2K o un giro más formal, los pantalones capri se adaptan a cualquier estilo.

Si buscas un look sartorial, opta por un conjunto compuesto por un blazer a la medida y pantalones capri a juego, acompañado de una blusa de cuello de cisne y medias con tacones con pulsera. ¡Serás la jefa mejor vestida, inspirando a todos con tu estilo ejecutivo!

Y lo mejor de todo es que los pantalones capri se ven bien con cualquier tipo de calzado, ya sea plano o de tacón alto. La clave está en elegir un diseño ceñido tipo leggings, que no solo son cómodos, sino que moldean la figura de manera impecable. Este estilo le da un giro innovador al clásico look de blazer oversize con camisa de botones. Completa el conjunto con unos zapatos destalonados de punta triangular y un bolso de efecto piel, y estarás lista para marcar la diferencia en la oficina.