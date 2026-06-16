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Mundial 2026 Mundial 2026 -  16 de junio de 2026 - 17:23

Aníbal Godoy, capitán de la selección de Panamá, se sincera sobre su futuro antes del debut mundialista

Aníbal Godoy informó que actualmente está totalmente concentrado en la participación de Panamá en el Mundial 2026.

Aníbal Godoy

Aníbal Godoy, capitán de la selección de Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El centrocampista panameño y capitán de la selección nacional de fútbol, Aníbal Godoy, reconoció que las nuevas generaciones tienen derecho a ingresar al fútbol profesional y, entre ellos, a la selección de Panamá.

"Será la última en realidad. Uno tiene que saber cuándo dejar el fútbol, y en la Selección Nacional es tiempo de dar a los que vienen detrás una oportunidad", aseguró Godoy, sin confirmar aún su retiro del fútbol profesional a nivel de clubes.

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Asimismo, informó que actualmente está totalmente concentrado en la participación de Panamá en el Mundial 2026, la cual inicia este miércoles contra Ghana. Respecto a esto, Godoy indicó que el equipo está completo y preparado para el encuentro.

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