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Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de junio de 2026 - 15:41

Mundial 2026: partidos para este sábado 20 de junio

Este viernes 19 de junio continúa la emoción del Mundial 2026 con una jornada clave de la fase de grupos, en la que las selecciones disputarán valiosos puntos.

Mundial 2026: Países Bajos vs. Suecia abren el calendario de juegos. 

Mundial 2026: Países Bajos vs. Suecia abren el calendario de juegos. 

Imagen modificada con IA
María Hernández
Por María Hernández

Este sábado 20 de junio sigue la acción del Mundial 2026 con encuentros que prometen intensidad y emociones en la fase de grupos. Selecciones como Países Bajos, Suecia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Túnez y Japón saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Los aficionados podrán disfrutar EN VIVO de la cobertura especial de la Copa Mundial a través de las pantallas y plataformas de RPC, Telemetro y Medcom Go, con toda la información, análisis y seguimiento de los partidos más destacados de la jornada.

La sintonización de todos los partidos la puede seguir por RPC Radio, en las frecuencias 90.9 FM y 106.3 FM.

Mundial 2026: partidos para el sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs. Suecia – 12:00 p.m. (RPC Radio)
  • Alemania vs. Costa de Marfil – 3:00 p.m. (RPC y Telemtro)
  • Ecuador vs. Curazao – 7:00 p.m. (RPC Radio)
  • Túnez vs. Japón – 10:00 p.m. (RPC Radio)

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