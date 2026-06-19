Mundial 2026: partidos para este sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio sigue la acción del Mundial 2026 con encuentros que prometen intensidad y emociones en la fase de grupos. Selecciones como Países Bajos, Suecia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Túnez y Japón saltarán al terreno de juego con el objetivo de sumar puntos clave en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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Mundial 2026: partidos para el sábado 20 de junio