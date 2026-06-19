Esta tarde, las selecciones de Estados Unidos vs. Australia se miden en el Estadio de Seattle , en la segunda fase de grupos del Mundial 2026. Mira el partido EN VIVO por RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 19 de junio de 2026 - 13:30
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 Estados Unidos vs. Australia
Este viernes, las selecciones de Estados Unidos vs. Australia se miden en el Estadio de Seattle, en la segunda fase de grupos del Mundial 2026.
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