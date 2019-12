"Gran Plan" es el nuevo tema de Alejandro Lagrotta y I Nesta

Melany Lasso • 14 Dic 2019 - 10:55 AM

El cantante y compositor panameño, Alejandro Lagrotta une su voz junto a “El rasta del futuro”, I nesta, en una colaboración musical totalmente diferente.

“Los dos teníamos el mismo objetivo, queríamos una canción que fuera positiva, que expresara realmente lo que queremos regalarle a la gente en esta navidad, en este final de año y es que tengan paz, que todos somos parte de un gran plan”, agregó Lagrotta.

El video musical estrenará el 18 de diciembre y fue grabado en una estación del Metro de Panamá desde las 5:00 a.m., porque es un tema para la gente y tenía el propósito de que las personas escucharan la letra, cambiarán su día desde muy temprano y la respuesta fue positiva.

“Cada día tiene su afán, para que me voy a preocupar, somos parte de un gran plan, cada día tiene su afán, para que me voy a preocupar, tengo un agua que quita la sed, aunque el fuego me quiera vencer”, parte de “Gran Plan”.