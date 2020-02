Ricky Martin comienza con éxito rotundo en Puerto Rico su gira "Movimiento"

EFE • 8 Feb 2020 - 08:25 AM

El cantante puertorriqueño Ricky Martin arrancó este viernes en su tierra natal su nueva gira de conciertos mundial, "Movimiento", con un éxito rotundo en un Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan a rebosar de un público entregado desde el primer momento.

"Me voy a dejar el alma en este escenario", dijo nada más saltar sobre las tablas el artista puertorriqueño, que brillo en la noche de hoy sin artistas invitados a su concierto, salvo la canción que interpretó junto al cuatrista y compatriota Christian Nieves.

Martin salió con ganas de agradar a su público en el primero de los tres conciertos de este fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico, una maratón que se está poniendo de moda entre otros cantantes de la isla.

El cantante de "Livin' La Vida Loca" abrió su repertorio de casi 20 canciones con "Cántalo", a la que siguieron "La Bomba" e "Isla Bella", temas, todos, que acompañaba un público de diferentes edades que tenía ganas de escuchar las canciones más conocidas de su repertorio.

El artista, que no paró de cambiarse de vestuario durante todo el concierto, estuvo acompañado por un completo espectáculo de luces y de bailarines que adornaron a un Martin que se esforzó en todo momento por ganarse a sus seguidores, que no dejaron ni un asiento libre para ver el debut del artista en su nueva gira mundial.

El cantante volvía así a un escenario en el que debutó en un ya lejano 2006 y al que no ha dejado de faltar desde entonces.

Uno de los momentos estelares de la noche llegó con, no podía ser de otro modo, "Livin' La Vida Loca", para el que apareció en el escenario con una chaqueta dorada que acompañaba con una pajarita y pantalón negro.

Con ese tema se desató la locura Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lleno de un publico fiel que aplaudió sin parar al cantante.

Siguió luego el cantante puertorriqueño con varios temas en inglés como "Loaded" y "Shake your bon bon", todo acompañado de una coreografía muy estudiada y de una puesta en escena a la que no le faltó detalle.

"Lola Lola", "She bangs", "Nobody wants to be lonely" fueron otros de los temas escogidos por el artista para esta noche.

Tampoco faltó su clásico "María" que encendió a los miles de puertorriqueños que acudieron a verle antes de terminar con "Vente pa ca", apoteosis de un buen concierto en el que Martin demostró que a pesar de acercarse a los 50 años se mantiene en plana forma y con ganas de agradar a sus compatriotas.

El inicio de la gira hoy en la capital caribeña antecede un recorrido del artista por todo el mundo con una batería de éxitos y nuevas canciones que ya son parte de la memoria musical de todos sus seguidores.

Bajo la producción de Tony Mojena Entertainment, el concierto contó con la escenografía de Jaime King, quien dirigió las giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).

Con este concierto, Martin regresa al Coliseo de Puerto Rico -principal sala de espectáculos de la isla- después de tres años, cuando presentó la gira "One World Tour".

Durante este mes de febrero Ricky Martin también se presentará en el Festival de Viña del Mar, en Chile.

El festival, que se celebrará del 23 al 28 de febrero, también contará con la participación del español Pablo Alborán, el reguetonero puertorriqueño Ozuna, la cantautora mexicana Ana Gabriel y la chilena Mon Laferte.