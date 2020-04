SHOWBIZ • 9 Abr 2020 - 11:08 AM

En contra de lo que parecía en un primer momento, la expulsión de Jordyn Woods del círculo de allegados del clan Kardashian-Jenner como represalia por haber besado a Tristan Thompson -novio de Khloé- durante una noche de fiesta no supuso el final de su carrera.

La joven de 22 años ha empezado a realizar sus pinitos como actriz a lo largo del último año y este miércoles se ha desvelado que ella era la celebridad que se escondía tras el disfraz del canguro en el programa 'The Masked Singer'.

Publicidad

Su participación en ese concurso, en el que personalidades famosas cantan con voces distorsionadas y camufladas bajo elaborados disfraces, se desarrolló bajo el más estricto secreto y ni siquiera sus abuelos estaban realmente al corriente. Sin embargo, en las redes sociales hacía semanas que se especulaba con la posibilidad de que Jordyn fuera el canguro.

"No me había dado cuenta de lo distintiva que es mi voz, por mi cadencia y el tono ligeramente áspero que tengo. También está la forma en que camino y esa risita que se me escapa de vez en cuando", ha explicado en declaraciones al portal EW.

La música siempre ha sido una de las grandes pasiones de la celebridad, pero hasta ahora no se había planteado realmente que pudiera convertir en una realidad su sueño de la infancia de triunfar como cantante.

"¡Va a haber un álbum!", ha anunciado en declaraciones a People. "Estad muy atentos porque, en cuanto se calmen las cosas, me encerraré en el estudio para grabar los temas que he ido creando".