Sech invita a realizar reto con un pastel sobre su nuevo tema "Relación"

9 Abr 2020

El cantante y compositor panameño Sech, quien estrenó recientemente el tema y videoclip "Relación", el cual muestra el maltrato que vive una mujer por parte de su pareja pero que la misma se cansa y decide abandonarlo; está invitando a todos sus fans a realizar un reto y publicarlo en sus redes sociales.

Quienes quieran unirse al desafío, deberán preparar un pastel con lo que tengan en casa y el mismo debe representar a su pareja o lo que significa para ellas (os), su relación actual.

El reto lo inició una repostera famosa que se dedica a los postres y a compartirlos a través de sus redes: Better Than Your Mother’s y posteriormente Sech nominó al DJ y productor estadounidense de EDM y fundador del sello discográfico Dim Mak Records, Steve Aoki.

"Mi gente quiero que se motiven a hacer un bizcocho en casa con los ingredientes que tengan que simbolice su ultima #relación", escribió el intérprete panameño en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que Sech estrenará este viernes 10 de abril, el remix del tema "Sigues con él".