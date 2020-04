Pianista Carolina Calvache estrena tema con la voz de Rubén Blades

View this post on Instagram

#Repost @carolinacalvachemusic ・・・ El video completo de mi canción “Te Conocí de Nuevo” feat. @ruben.blades está en canal de YouTube de@carolinacalvachemusic y en si bio de. Instagram. . De nuevo mil gracias a Rubén Blades por el apoyo y aceptar cantar esta canción. Es un honor y un privilegio 🙏. Gracias a todos los que hicieron parte de esta grabación: @enanosanint @bluecongamusic @davidstollerengineer @achillestrombone @blakedrumz @peterslavovbass . @amelielikethemovie ( for your extra hard work!) thank you!! . #rubenblades #vidaprofundaalbum #amorycontrol #latinos #canciones #lovesongs #latinjazz #pianistsofinstagram #pianist #composer #songwriter