EFE • 7 Jul 2020 - 10:06 AM

La cadena Univision anunció este martes los nominados a la edición de 2020 de los Premios Juventud, que se celebrarán el próximo 13 de agosto en Miami.

Los ganadores serán escogidos mediante votación popular desde hoy y hasta el 21 de julio en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la página web de los galardones.

Este es el listado completo de los nominados:

1.- El productor que siempre nombran (Productores mencionados por los artistas en sus canciones)

-Chris Jeday & Gaby Music

-Dímelo Flow (Productor panameño de los éxitos musicales de Sech)

-DJ Snake

-Play-n-Skillz

-Ovy On The Drums

-Sky Rompiendo

-Steve Aoki

-Súbelo Neo

-Tainy

-WILL.I.AM

2.- La nueva generación - Femenina (Nueva artista que nos pone a bailar)

-Cazzu

-Emilia

-Jessie Reyez

-Mariah

-Yennis

3.- La nueva generación - Masculina (Nuevo artista que nos pone a bailar)

-El Alfa

-Jhay Cortez

-Lunay

-Mike Towers

-Rauw Alejandro

4.- La nueva generación regional mexicano (Nuevo artista en el género regional mexicano)

-Alex Fernández

-Carin León

-Grupo Firme

-Natanael Cano

-Neto Bernal

5.- La más picosa (Canción regional mexicana con letras picosas)

-"Amor Tumbado" - Natanael Cano

-"Cosas De La Clica" - Herencia de Patrones

-"El Amor No Fue Pa' Mi" - Grupo Firme ft. Banda el coloso

-"El Circo" - El fantasma

-"Yo Ya No Vuelvo Contigo" - Lenin Ramirez ft. Grupo Firme.

6.- El Traffic Jam (Canciónn que disfrutas aunque estés en el tráfico)

-"China" - Anuel AA ft. Daddy Yankee, Karol G., Ozuna & J Balvin

-"Escondidos" - La adictiva

-"Me Quedaré Contigo" - Pitbull X Ne-yo ft. Lenier & El Micha

-"No Elegó Conocerte" - Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga

-"Que Tire Pa' 'Lante" - Daddy Yankee

7.- La más pegajosa (La canción que no puedes dejar de cantar)

-"Mi Meta Contigo" - Banda Los Sebastianes

-"Pegao" - Cnco Ft. Manuel Turizo

-"Ritmo (Bad Boys For Life)" - Black Eyed Peas & J Balvin

-"Se Me Olvido?" - Christian Nodal

-"Tusa" - Karol G Ft. Nicki Minaj

8.- La Mezcla Perfecta (Canción con la mejor colaboración)

-"China" - Anuel Aa Ft. Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin

-"Indeciso" - Reik, J Balvin & Lalo Ebrat

-"Pegao" - Cnco Ft. Manuel Turizo

-"Qué Maldición" - Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga Ft. Snoop Dogg 5.

-"Qué Pena" - Maluma Ft. J Balvin

9.- El Cuarentema (Canciones nacidas durante la cuarentena)

-"Cuando Amanezca" - Nibal, Justin Quiles, Danny Ocean, Feid

-"Color Esperanza (2020)" - Artistas Mútiples: Diego Torres, Nicky Jam, Reik, Camilo, Farruko, Rubén Blades, Camila, Carlos Vives, Mau Y Ricky, Thalía, Leslie Grace, Rauw Alejandro, Prince Royce, Pedro Capó, Kany García, Leonel Garcia, Río Roma, Diego El Cigala, Jorge Villamizar, Carlos Rivera, Ivete Sangalo, Coti Sorokin, Lali, Gente De Zona, Fonseca, Dani Martín, Manuel Turizo, Ángela Torres, Ara Malikian , Dilsinho

-"El Mundo Afuera" - Alejandro Sanz

-"El Tiempo Pasa (Cuarentena)" - Farruko

-"En Casita" - Bad Bunny

-"Es Hora De Unirse" - Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga

-"Esta Cuarentena" - Abraham Mateo

-"I Believe That We Will Win" - Pitbull

-"Resistencia" - Kendo Kaponi

-"Tomar Distancia" - Piso 21

10.- Colaboración OMG (Colaboraciones Inesperadas)

-Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga & Snoop Dogg - "Qué Maldición".

-Natanael Cano & Bad Bunny - "Soy El Diablo (Remix)"

-Reykon & Willie Colón - "Perriando (La Murga Remix)"

-Shakira & Anuel AA - "Me Gusta"

-T3R Elemento & Farruko - "Del Barrio A La Ciudad"

11.- Está en todas... (El artista con el que todos quieren cantar)

-Anuel AA

-Daddy Yankee

-J Balvin

-Manuel Turizo

-Natti Natasha

REDES SOCIALES

12.-Quiero más (Artista que más sigo en las redes y siempre quiero más)

-Bad Bunny

-Frida Sofía

-Jennifer Lopez

-Karol G

-Sebastián Yatra

13.-Juntos encienden mis redes (parejas o amigos que más comparten sus redes)

-Camila Cabello & Shawn Mendes

-Karol G & Anuel AA

-Nicky Jam & Cydney Moreau

-Rosalía & Kylie Jenner

-Sebastián Yatra & Mau y Ricky

14.- Me llama la atención (Artistas que nos hacen parar las redes por sus ocurrencias y sus post)

-Bad Bunny

-Cardi B

-Guaynaa

-Sebastián Yatra

Thalía

15.- #MascotaGoals (Artistas que ponen publicaciones junto a sus mascotas)

-El Dasa con Benito

-Frida Sofía con Phillippe

-J Balvin con Paz y Felicidad

-Karol G y Anuel AA Con Goku

-Maluma con Bonnie y Clyde

16.- #LiveEnCasa (Mejor concierto en casa)

-Alejandro Sanz & Juanes - "#Lagirasequedaencasa"

-Carlos Vives - "#Notevayasdetucasa El show de Carlos Vives"

-Christian Nodal - "Juntos por la música #Stayhome #Withme #Quédateencasa"

-Gerardo Ortiz - "Juntos por la música #Stayhome #Withme #Quédateencasa"

-Sech - "#Youtubeandchill Concert"

17.- Rompiendo internet (Artistas que publican fotos que encienden las redes)

-Chiquis Rivera

-Karol G

-Lunay

-Maluma

-Natti Natasha

18. Triple amenaza (influencer que lo hace todo y domina las plataformas digitales, la televisión, el cine o la música)

-Danileigh

-Juanpa Zurita

-Isabela Merced

-Luisa Fernanda W

-Mario Bautista

19. Dos son mejores que uno (amigos, hermanos o novios que crean contenido juntos)

-Analisse & Kat Rodríguez

-Calle y Poché

-Juanpa Zurita & Mario Ruiz

-Karen González & Sebastián Robles

-Martínez Twins

20.- Mejor Lol (Creadores de contenido que nos hace reir)

-Alex Guzmán (Blesiv)

-Gadiel Del Orbe

-Lejuan James

-Louie Castro

-Salice Rose

21.- Influencer con causa (En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa)

-Canelo Álvarez

-Edwin Castro

-Indya Moore

-Jessica y Jp Dominguez

-Julissa Calderón

MODA

22.- De etiqueta (visten "high fashion" para desfilar en las alfombras rojas)

-Bad Bunny

-Jennifer Lopez

-Maluma

-Sofía Carson

Thalía

23.- El más trendy (Marcando las tendencias)

-Bad Bunny

-Billie Eilish

-Cazzu

-J Balvin

-Sofía Reyes

24.- Sneakerhead (Amantes de las zapatillas deportivas)

-Bad Bunny

-De La Ghetto

-J Balvin

-Karol G

-Rosalía

25. De pelos (Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello)

-Amara La Negra

-Camilo

-J Balvin

-Jennifer Lopez

-Pabllo Vittar

26.- Uña por uña (Tienen las uñas más "couture" que todos)

-Bad Bunny

-Billie Eilish

-Cardi B

-Karol G

-Rosalía

VIDEOS MUSICALES

27.- La coreo más hot (Videos con coreografías auténticas)

-"Aguardiente" - Greeicy

-"Amarillo" - J Balvin

-"Bogaloo Supreme" - Victor Manuelle y Wisin

-"Que Tire Pa' 'Lante" - Daddy Yankee

-"Whine Up" - Nicky Jam y Anuel AA

28.- Video con el mensaje más poderoso (video con el mejor mensaje social)

-"Aleluya" - Reik Y Manuel Turizo

-"Me Estás Matando" - Natti Natasha

-"No Ha Parado De Llover" - Maná y Sebastián Yatra

"Rojo" - J Balvin

"Tiburones" - Ricky Martin.