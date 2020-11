SHOWBIZ • 26 Nov 2020 - 08:11 AM

El rapero Drake no ha tardado en criticar abiertamente a la organización de los premios Grammy por haber ignorado el, todo sea dicho, exitoso y aclamado último disco de su buen amigo The Weekend, 'Blinding Lights', hasta el punto de no haberle brindando ni siquiera una nominación en el marco de un plantel de categorías extensísimo y variado en el que suelen tener cabida, si no todos, buena parte de los artistas más populares y mediáticos de la temporada.

Los reproches lanzados por el artista canadiense, sin embargo, no solo se han centrado en lo desacertado, a su juicio, de no haber incluido a 'Blinding Lights' en las candidaturas más importantes de la ceremonia del próximo enero, como 'grabación del año' o 'disco del año'.

Publicidad

De forma más general, el que fuera novio de Rihanna ha recordado a sus seguidores que, como se viene comentando desde hace ya años en ciertos sectores de la opinión pública, los Grammy perdieron su prestigio y su condición de referentes musicales hace ya mucho tiempo. Solo hay que echar un vistazo a las bromas afiladas y recurrentes que de estos premios hacían series como 'Los Simpson' en la década de los noventa.

"Creo que deberíamos dejar de sorprendernos e indignarnos tanto con lo que pasa todos los años en los Grammy, con esa desconexión total entre la música que más ha impactado al mundo y el reconocimiento que debería recibir de la academia. Simplemente tenemos que aceptar que lo que un día fue la forma más alta de reconocimiento ya no importa a los artistas que dominan hoy la escena y a los que vendrán a continuación", ha escrito Drake en sus redes sociales, antes de abogar por la creación de una nueva plataforma más acorde con los tiempos y las modas que corren.

"Es como ese familiar al que das una oportunidad todos los años, pero que en el fondo sabes que no va a cambiar. Estamos en un momento ideal para que alguien comience algo nuevo, algo que podamos ir construyendo a lo largo de los años de forma que haya madurado para cuando se lo pasemos a las próximas generaciones", ha argumentado el astro del hip hop.