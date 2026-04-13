"La Puerca del Neri": venta especial este 15 de abril desde $3 en el Mercado San Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá dio a conocer que el Mercado San Felipe Neri será escenario este miércoles 15 de abril de una nueva jornada de venta de “La Puerca del Neri”, una iniciativa que busca acercar productos a precios accesibles a la población.
Precios y horario
La venta iniciará desde las 6:00 a.m. y se extenderá hasta agotar existencias.
Los precios estarán entre:
- B/.3.00
- B/.8.00
Venta especial: ¿Cómo reservar?
Los interesados también podrán asegurar su compra realizando una reserva previa a través de la plataforma digital habilitada por la Alcaldía de Panamá.
Apoyo a productores y consumidores
De acuerdo con la Alcaldía, esta iniciativa resalta la importancia de los mercados municipales como espacios clave para:
- La seguridad alimentaria
- El acceso a productos frescos
- El respaldo a productores y comerciantes locales