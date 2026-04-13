"La Puerca del Neri": venta especial este 15 de abril desde $3 en el Mercado San Felipe Neri

La Alcaldía de Panamá dio a conocer que el Mercado San Felipe Neri será escenario este miércoles 15 de abril de una nueva jornada de venta de “La Puerca del Neri” , una iniciativa que busca acercar productos a precios accesibles a la población.

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Precios y horario

La venta iniciará desde las 6:00 a.m. y se extenderá hasta agotar existencias.

Los precios estarán entre:

B/.3.00

B/.8.00

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043768683881800185?s=20&partner=&hide_thread=false Este miércoles 15 de abril se realizará la venta de “La Puerca del Neri” en el Mercado San Felipe Neri, con precios desde 3 dólares hasta 8 dólares.



La venta iniciará a las 6:00 a.m. hasta agotar existencias. Además, los interesados pueden reservar sus puercas a través de… pic.twitter.com/NWAogaIpGK — Telemetro Reporta (@TReporta) April 13, 2026

Venta especial: ¿Cómo reservar?

Los interesados también podrán asegurar su compra realizando una reserva previa a través de la plataforma digital habilitada por la Alcaldía de Panamá.

Apoyo a productores y consumidores

De acuerdo con la Alcaldía, esta iniciativa resalta la importancia de los mercados municipales como espacios clave para: