Original Fat revela parte de "Repost", el nuevo sencillo que estrenará pronto

Marilyn Cejas • 8 Ene 2021 - 09:31 AM

El cantante panameño del género urbano, Original Fat, reveló a través de su cuenta de Instagram que pronto lanzará su nuevo tema.

Todo apunta a que el título del sencillo es "Repost" y al parecer se estrenará con videoclip y todo.

"Me llama todavía, no sé pa´qué si ya tú lo sabías bebé, estaba dicho, el acuerdo sería que después de una nobche más na' pasaría, pero te alocaste y por probarme no quieres alejarte, te puse mal y quieres más pero el contrato no puede renovarse porque...", dice parte de la canción.