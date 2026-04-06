SINAPROC registra 26,099 visitantes en playas y 21 rescates acuáticos en Semana Santa

SINAPROC registra 26,099 visitantes en playas en Semana Santa. SINAPROC

Por Ana Canto El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) brindó un balance detallado de las acciones desarrolladas durante el operativo de Semana Santa 2026, periodo en el que se contabilizaron 26,099 visitantes en las diversas áreas de playa a nivel nacional.

La institución destacó la ejecución de 21 rescates acuáticos exitosos en las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste, Colón y Bocas del Toro. Asimismo, se brindaron seis atenciones prehospitalarias y se asistió a 50 personas afectadas por picaduras de abejas africanizadas en Penonomé, quienes recibieron traslado oportuno a centros médicos.

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