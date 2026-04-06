SINAPROC registra 26,099 visitantes en playas y 21 rescates acuáticos en Semana Santa

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) brindó un balance detallado de las acciones desarrolladas durante el operativo de Semana Santa 2026, periodo en el que se contabilizaron 26,099 visitantes en las diversas áreas de playa a nivel nacional.
Afluencia de bañistas por día:
- Viernes 3 de abril: 6,117 visitantes.
- Sábado 4 de abril: 13,901 visitantes (Día de mayor concurrencia).
- Domingo 5 de abril: 6,081 visitantes.
Las playas con mayor afluencia incluyeron La Angosta (Colón), Ensenada (Panamá Oeste) y Santa Clara (Coclé). A pesar de los esfuerzos de prevención en los 51 puntos de cobertura, lamentablemente se registraron tres fallecimientos. Por ello, el SINAPROC reitera el llamado a la población a mantener las medidas de seguridad y acatar las recomendaciones de los estamentos de primera respuesta.