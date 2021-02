Luis Diaz Govea • 1 Feb 2021 - 07:14 AM

Los panameños siguen exportando el género urbano; y en esta ocasión Akim, Boza lanzaron el tema "Otra Baby" junto al colombiano Beéle y el estadounidense de origen boricua Dalex.

"Tiraste to' tu orgullo al suelo, y yo botando humo pa'l cielo; ¿cómo quieres que me quite si aún me falta el desquite?, tu relación actual nunca se vio parcial; te vi como una movie, él como un comercial; no se acaba el amor, pero se puede gastar; por culpa de ese feka que no sabe tratarte"; canta Akim en este tema que ya está disponible en el todas las plataformas digitales.