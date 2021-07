Anyuri habla sobre nuevo sencillo, composiciones y su relación de pareja

Así es, aunque muchos no lo crean, la panameña también participa en las composiciones de sus temas. "...cuando tengo la idea de un tema, siempre trato de adelantar algo...mi productor también escribe, hasta el fotógrafo...es un trabajo en equipo" , expresó.

Por otro lado, reveló que tanto el tema y el videoclip de "Más de lo que Mereces" fue grabado en República Dominicana y que es un tema que le gusta mucho porque siente que muchas mujeres se sienten identificadas y empoderadas con el mismo.

"...este tema me encanta demasiado, sé que a muchas personas les ha gustado, muchas mujeres se sienten empoderadas...han dejado muy buenos mensajes, gracias a todos por apoyar este proyecto...", manifestó la intérprete.

La artista también habló sobre los comentarios positivos y negativos que recibe de sus seguidores. "Ya me ha tocado lidiar con los buenos comentarios y los malos...a todas las personas que me apoyan los atesoro en mi corazón, me encanta responderle a todo el mundo...nos debemos al público y a los fans...los comentarios negativos los ignoro totalmente...", dijo.

Su relación sentimental

Muchos han sido los fanáticos que han pensado que La Cuchita terminó su relación con el bailarín El Musulini y eso no es así, pues la misma artista lo explicó.

"Hemos tratado de bajar la guardia de la relación, nosotros venimos de cero, la relación está muy bien, nos la pasamos 24/7, es una de las personas que más me apoya", aclaró.