Boza lanza videoclip de "Talismán" y "Pa' Que Tú Me Vea"

El cantante panameño de música urbana, Boza , lanzó el videoclip de sus nuevos sencillos titulados "Talismán" y "Pa' Que Tú Me Vea" .

Boza, Beéle - Qué Prefieres? (Official Video)

A través de su cuenta de Instagram, el artista panameño anunció el estreno de ambas piezas audiovisuales, disponibles en su canal de YouTube.

"Pa' Que Tú Me Vea", habla sobre la relación de una pareja donde existe un tercero; en la pieza audiovisual podemos ver a Boza en la parte de atrás de un pickup, rodeados de pelotas de colores, recorriendo las calles de Medellín. El director del videoclip fue Diego Suárez.

"Es el azul del mar y las olas vienen igual Veo la luna brillar, Y el sol se quiere ocultar Mami, hoy me puse lindo solo pa que tú me vea De lejos veo cómo te babea Yo sé que tú quieres y tu jevo no te deja Vámonos a donde nadie nos vea (x2) Tu tienes tu novio, Yo lo se Si él te llama, lo marea, Te aburriste de las peleas...", dice parte de la canción.

Boza - Pa' Que Tú Me Vea (Visualizer)

Mientras que "Talismán" narra el sentir del intérprete con respecto a lo que pasa con las personas en el mundo y cómo diversas situaciones transforman una relación de pareja.

"El mundo esta lleno de educados tontos Corazones fríos, ojos ciegos y oídos sordos Es obvio que sigue vivo el que siga a bordo Y que hay mucho cuerdo que quedaron en el manicomio El dinero no es especial, todo es superficial El dinero compra felicidad artificial...", dice parte del sencillo.