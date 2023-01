"D-clara", nueva canción en apoyo a Piqué tras el hit de Shakira

"Escucha ‘Shaki’. ¿Qué ha pasado?...Ven, declara, solamente tú, una gata más picada, tengo 10 Rolex puedo tirar uno, un poco de chía pa' tu desayuno, llevo con ella desde los 21...sólo quieres ser el centro de atención, moviste al rey no soy un peón, desde que no estás estoy mejor...las mujeres facturan, pero tú no D-CLARA...", dice parte del sencillo.

La canción fue estrenada hace algunas semanas, sin embargo; es ahora cuando se está volviendo viral, luego del gran éxito que ha tenido el tema de Shakira en colaboración con Bizarrap, "BZRP Music Sessions #53".

Sansixto ft. Dife MMP & Willy D - D-Clara

Canción de Shakira

Cabe destacar que en BZRP Music Sessions #53, la reconocida cantante colombiana, Shakira, habla sobre su situación con Gerard Piqué, luego de que se separaran por su relación con Clara Chía.

Tras el estreno, hace dos semanas, la canción cuenta con millones de visualizaciones en YouTube y se ha convertido en un hit.

