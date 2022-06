Daddy Yankee estrena videoclip de "Para Siempre" junto a Sech

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCeT4uHpOpj-%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee)

El estreno se dio en la cuenta de Facebook de Daddy, el videoclip cuenta con más de 70 mil reacciones, más de 4 mil comentarios y ha sido compartido más de 20 mil veces.

"Siento que llegó el momento, Ya llevamos tiempo, Yo he jurao en vano, pero por ti no rompo el juramento, Solo tú y yo en este cuento, No lo voy a pensar, mejor lo intentoMe pongo de rodillas, Ya me cansé de hablar y vine a demostrar que eres mi maravilla, Como este anillo brillas, ¡Fuego, Sech!", dice parte de la canción "Para Siempre", producida por los panameños Dímelo Flow y BK.