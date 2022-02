Farruko conmueve al público con un gran mensaje en "Premio Lo Nuestro"

Pero eso no es todo, Farruko fue rodeado de algunas personas y comenzaron a aplaudir diciendo "Gracias" y de repente apareció Pedro Capó; y resulta que se trata de la canción con la cual Farruko dio un giro a su carrera para incursionar en la música cristiana.

Farruko, Pedro Capó y O'Neill en Premio Lo Nuestro 2022: mira completo su performance

Emotivo discurso

Luego de la gran presentación, Farruko brindó un emotivo mensaje y con lágrimas en los ojos, conmovió a todos los presentes. Su carrera fue reconocida con el premio a la Excelencia Urbana, el cual fue entregado por sus hijos.

"Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto", expresó el cantante durante el Premio Lo Nuestro 2022.