Kenny Man lanza "Dúo Pack", tema donde se refiere a Yemil y Sech

"Tiradera que grabé hace una semana atrás cuando Diarrel le dijo puerco a Sech, pero la lambonería pudo más que el darse a respetar. Así que no tenía gracia defender al gordito queda bien. Y en cuanto a bembutrio... pues ya vimos la sacada de x… que le dio @dubosky. Esto no es masacre navideña. Esto es una tiradera leve, grabado de one shoot sin cortes, una sola para los dos, pues a nivel de letra no se merecen una plena cada uno", expresó Kenny Man a través de su cuenta de Instagram.

La polémica

El tema surgió luego de que el cantante panameño de música urbana, Yemil, reaccionara a una entrevista que brindó Kenny Man, donde asegura que asistió bajo efectos de sustancias estupefacientes y hasta le recomendó ir a rehabilitación para dejar el consumo de drogas.

Ambos han manifestado a través de sus redes sociales sus diferencias, con ofensas y palabras subidas de tono.

Ahora bien, hay otra polémica que le dio a Kenny más razones de sentarse a escribir para hacer lo que le gusta, rapear.

Se trata de las increíbles ofensas del cantante puertorriqueño Darell hacia el panameño Sech, para que luego éste, sólo explicara que había estado ausente de las redes sociales y aclarara que todo era "paz y amor" con su colega. Todos sus fans quedaron con muchas interrogantes, pues no puso en su lugar a Darell, sino que dijo que todo estaba bien.

Aquí les dejo el video de la canción escrita e interpretada por Kenny Man que habla de ambas situaciones y hasta de Dubosky, quien esta misma semana tuvo sus diferencias con Yemil. ¿Qué está pasando en el género urbano de Panamá? Amanecerá y veremos.