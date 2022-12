Kenny Man lanza "Masacre Navideña", una canción donde le tira a varios colegas

"...hablan pero ni pa' escribir están ready...con LH ni tampoco con Predi...mataron a Kenny y hoy regresa como el Ave Fénix, ponte de rodillas, limpia mis tennis...no ha salido contrincante que me dé la talla, por las redes tiran falla...estoy cansado de esta m...de estar tirándole a puro cero a la izquierda, quieren que Kenny pierda pero eso es imposible, poco probable, soy invencible, deja que hablen, mastico chicle...ninguno sirve y aunque lo firmen, no importa que me tilden de poco humilde, niño de kinder y de prekinder...son muchos los hipócritas...no quiero hacerte daño ni vendarte como momia...no es lo mismo en la cara que en el estudio, tu puedes tirarme con todo tu odio, el envidioso es odio, por eso lo repudio; hago lo que me salga de la uretra...balas con la boca no pueden matarme...", dice parte del sencillo.

La nueva producción de Kenny Man, está disponible en todas las plataformas digitales y fue producida por Roko Music y DJbeatz.