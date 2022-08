Kenny Man reacciona ante las ofensas de Darell hacia Sech

"...Dale pa'llá, es más reserva tu opinión, si tú eres el peor de tu generación, ya yo pegué mi canción, ya yo saqué lo que es, no tengo na' que envidiar, ni mucho menos a usted, mira Darell, qué tu puedes hablar de Flex, si de tí nadie sabía hasta que grabaste con Sech, agrándate, alábate cuando pegues tú solito y no con dos ni tres...", es parte de lo que dice el rap que compuso el año pasado.

Ahora bien, luego de que este fin de semana, Darell utilizara su Instagram Stories para ofender al panameño Sech por supuestamente no estar conforme con el apoyo que le dio con el tema "Dame Break", en el que el panameño colabora; Kenny Man ha reaccionado.

"Para los que me están pidiendo que defienda al Gordito...Quieren algo así como lo que grabé en Plena 2021 o algo más duro? Mas Rap? Ya que en PTY , no tengo contrincantes de peso vamos a ver si el C... de @darell se sube al ring o q, Así mato el tiempo en lo que sale lo nuevo del #SEMIDIOZ #musicakbrona 4:20", expresó en su cuenta de Instagram, junto a un fragmento de la plena.

View this post on Instagram A post shared by (@kennymanoficial)

Lo cierto es que quizá Kenny Man está concentrado escribiendo el rap que seguramente hará temblar a Darell. Por ahora, Sech no se ha pronunciado al respecto. Amanecerá y veremos.